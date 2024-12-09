ضمن "100 يوم رياضة".. انطلاق بطولة كرة القدم بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، انطلاق بطولة كرة القدم بين فرق كليات الجامعة، ضمن مبادرة 100 يوم رياضة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الاتحاد الرياضي للجامعات، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"؛ لتشمل جميع الجامعات المصرية بهدف تعزيز النشاط البدني وتشجيع طلاب الجامعة علي ضرورة إتباع نمط صحي وللارتقاء بالرياضة، وتطوير وبناء شخصية الشباب بالجامعات المصرية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تلك البطولة يتم تنفيذها تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وتجري المباريات بين جميع كليات الجامعة والمدن الجامعية، لتشجيع الطلاب علي ممارسة الرياضة ونشر ثقافة المنافسة، وذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتبنى الرياضة كدعامة رئيسية في تنمية وبناء الإنسان، وهي فرصة لتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بين الطلاب وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة.