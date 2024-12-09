طلاب جامعة حلوان يشاركون في حفل المبادرة العالمية "حاملو الأمل"

شارك وفد من طلاب جامعة حلوان في الحفل الفنى لمبادرة حاملى الامل العالمية، وتمت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور اشرف مرعى مستشار رئيس الجامعة للأشخاص ذوى الاعاقة ، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

شارك بالحفل وزير الشباب والرياضة ووفد من منظمة اليونسكو وممثلي الفاتيكان، ممثلى مدينة الشارقة بدولة الإمارات، ممثلي إمارة موناكو، بجانب مجموعة من رجال الأعمال والشخصيات العامة والفنانين الداعمين للحملة وتضمن الحفل عدة فقرات غنائية واستعراضية وعروض رياضية .