ads
الإثنين 09 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

طلاب جامعة حلوان يشاركون في حفل المبادرة العالمية "حاملو الأمل"

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك وفد من طلاب جامعة حلوان في الحفل الفنى لمبادرة حاملى الامل العالمية، وتمت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور اشرف مرعى مستشار رئيس الجامعة للأشخاص ذوى الاعاقة ، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

شارك بالحفل وزير الشباب والرياضة ووفد من منظمة اليونسكو وممثلي الفاتيكان، ممثلى مدينة الشارقة بدولة الإمارات، ممثلي إمارة موناكو، بجانب مجموعة من رجال الأعمال والشخصيات العامة والفنانين الداعمين للحملة وتضمن الحفل عدة فقرات غنائية واستعراضية وعروض رياضية .

جامعة حلوان مبادرة حاملى الامل العالمية