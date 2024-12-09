جلسة مباحثات بين السيسي ورئيس الوزراء النرويجي في أوسلو

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، في العاصمة أوسلو.

وشهد الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء النرويجي، قبل قليل، التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية بين مصر والنرويج.

وكان يوناس جار ستور، رئيس الوزراء النرويجي، قد استقبل صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة أوسلو.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وصل أمس الأحد، إلى مدينة «أوسلو» عاصمة النرويج، وذلك في ثاني محطات جولته الأوروبية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي -خلال الزيارة الرسمية- إلى النرويج، سيعقد لقاءات مع جلالة ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي.

كما يجري الرئيس السيسي، لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.