ads
الإثنين 09 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

سعر الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه ويصل لـ50.75 في البنوك

سعر الدولار الأن
سعر الدولار الأن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري، لليوم الثالث على التوالي، في تعاملات منتصف اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024. وبلغ السعر الرسمي لدى أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:

  • البنك التجاري الدولي (CIB): 50.66 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع.
  • بنك فيصل: 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.
  • بنك سايب (SAIB): 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
  • البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 50.70 جنيه للشراء و50.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر الدولار الامريكي سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان الجنيه المصري سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في بنك مصر