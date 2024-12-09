سعر الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه ويصل لـ50.75 في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري، لليوم الثالث على التوالي، في تعاملات منتصف اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024. وبلغ السعر الرسمي لدى أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.66 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع.

50.66 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع. بنك فيصل: 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.

50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع. بنك سايب (SAIB): 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.

50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع. بنك كريدي أجريكول: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع. المصرف المتحد: 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع. البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 50.70 جنيه للشراء و50.79 جنيه للبيع.