سعر الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه ويصل لـ50.75 في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري، لليوم الثالث على التوالي، في تعاملات منتصف اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024. وبلغ السعر الرسمي لدى أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:
- البنك التجاري الدولي (CIB): 50.66 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع.
- بنك فيصل: 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.
- بنك سايب (SAIB): 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 50.70 جنيه للشراء و50.79 جنيه للبيع.