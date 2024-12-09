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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي ورئيس وزراء النرويج يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات

الرئيس السيسى ورئيس
الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج يشهدان التوقيع على عدد من
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء النرويجي يونار جارستور، التوقيع على عدد من الاثفاقيات الثنائية، اليوم الاثنين، وذلك خلال زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة النرويجية، أوسلو.

ورئيس الوزراء النرويجي قد استقبل صباح اليوم، الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، في العاصمة النرويجية، أوسلو.

ويعقد الجانبان لقاء ثنائيًا ثم يشهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين.

 ويقيم رئيس الوزراء النرويجي، مساء اليوم الإثنين، مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي.

رئيس الوزراء النرويجي الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة النرويجية أوسلو النرويج