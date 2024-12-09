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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بدء المباحثات المصرية النرويجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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انطلقت، قبل قليل، جلسة المباحثات المصرية النرويجية بإسلو لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج التوقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريما للرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة الرئيس  الأوروبية.
 

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