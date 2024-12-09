ads
الإثنين 09 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

كريم عوض: الاستثمار المحلي القوي يجذب الأموال الأجنبية

مؤتمر الاقتصاد المرن
مؤتمر الاقتصاد المرن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي أف جي القابضة، سعر الفائدة هو أحد المشاكل التى تواجه الاستثمار المباشر وغير المباشر، لكنه نتيجة لتضخم موجود لعدة سنوات ومن ثم لا يوجد امام المركزي حل سوي الابقاء علية لفترة مؤقتة حتي يواجه التضخم.

أوضح خلال مؤتمر الاقتصاد المرن وعبور هادئ للتحديات، أن الاستثمار الخاص يواجه مشكلة في أن العائد الذي سيحصل عليه هو العائد بالإضافة الى سعر الفائدة، لكن سعر الدولار المرن هو أحد الايجابيات الكبيرة، والذي لاقي استحسان الكثير من المستثمرين ويشجعهم على دخول السوق المصري.
أضاف أنه بدون استثمار محلي قوي لن يأتي إلينا استثمار اجنبي جيد، ومن ثم فإن مؤشر المشتريات يظهر انكماش امام توسع القطاع الخاص وهو يدل على وجود انكماش ومن ثم يجب ان يتم التعامل معه بشكل ايجابي، ومن المتوقع ان يتحرك الاقتصاد المصري في الربع الأول من 2025، مع تراجع التضخم ومن ثم إنخفاض الفائدة ومن ثم  الحصول على تمويل يدعم توسع القطاع الخاص.

الاستثمار المباشر الاقتصاد المصري استثمار اجنبي الرئيس التنفيذي القطاع الخاص