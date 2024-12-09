كريم عوض: الاستثمار المحلي القوي يجذب الأموال الأجنبية

قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي أف جي القابضة، سعر الفائدة هو أحد المشاكل التى تواجه الاستثمار المباشر وغير المباشر، لكنه نتيجة لتضخم موجود لعدة سنوات ومن ثم لا يوجد امام المركزي حل سوي الابقاء علية لفترة مؤقتة حتي يواجه التضخم.

أوضح خلال مؤتمر الاقتصاد المرن وعبور هادئ للتحديات، أن الاستثمار الخاص يواجه مشكلة في أن العائد الذي سيحصل عليه هو العائد بالإضافة الى سعر الفائدة، لكن سعر الدولار المرن هو أحد الايجابيات الكبيرة، والذي لاقي استحسان الكثير من المستثمرين ويشجعهم على دخول السوق المصري.

أضاف أنه بدون استثمار محلي قوي لن يأتي إلينا استثمار اجنبي جيد، ومن ثم فإن مؤشر المشتريات يظهر انكماش امام توسع القطاع الخاص وهو يدل على وجود انكماش ومن ثم يجب ان يتم التعامل معه بشكل ايجابي، ومن المتوقع ان يتحرك الاقتصاد المصري في الربع الأول من 2025، مع تراجع التضخم ومن ثم إنخفاض الفائدة ومن ثم الحصول على تمويل يدعم توسع القطاع الخاص.