إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي إلى لبنان محملة بـ40 طن مواد غذائية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى لبنان محملة بـ 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والبطانيات ضمن حملة (الكويت بجانبكم).



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية السفير خالد المغامس - في تصريح صحفي اليوم/الاثنين / عقب الإقلاع - إن دولة الكويت تواصل تسيير قوافل الإغاثة للشعب اللبناني من أجل تخفيف معاناته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا.

وأوضح المغامس أن مهمة الهلال الأحمر الكويتي الإغاثية تنطلق من ثوابت بلاده وتوجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتقديم العون والمساعدة للأشقاء والأصدقاء من المنكوبين في أي مكان بالعالم.

ولفت إلى استمرار العمل الإغاثي الكويتي ومساعدة المتضررين جراء العدوان الصهيوني على لبنان بالتنسيق مع السفارة الكويتية في بيروت والسلطات اللبنانية ليتم توزيع المساعدات الإغاثية على اللبنانيين.

وسيرت الكويت عبر الجسر الجوي ست طائرات إغاثية بحمولة 190 طنا من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية المختلفة خصصت منها أربع طائرات لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم لبنان.