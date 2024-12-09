أبناء جامعة بني سويف من ذوي الهمم يفوزون بـ6 ميداليات في بارالمبياد الجامعات

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فوز أبناء الجامعة من الطلاب ذوي الهمم بــ (6) ميداليات متنوعة، في فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الهمم “بارالمبياد الجامعات المصرية”، الذي أُقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة, بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بمشاركة 700 طالب وطالبة من ذوي الهمم, يمثلون 24 جامعة مصرية، وسط أجواء من التنافس الرياضي الملهم والإشادات التنظيمية الواسعة. جاء ذلك تحت إشراف كابتن محمد فاروق مدير عام ادارة رعاية الشباب.

وهنأ الدكتور منصور حسن، مسئولي إدارة النشاط الرياضي، والطلاب الفائزين حيث حصل الطالب احمد شعيب صبره علي الميدالية الذهبيه ١٠٠ متر ، وذهبيه وثب طويل، والطالب احمد راضي محمد علي الميدالية الفضيه ١٠٠ متر ، وفضيه وثب طويل، والطالبة سارة احمد محمود علي فضيه ١٠٠ متر ، والطالب احمد وليد رجب علي فضيه رفع الأثقال، والطالب ديفيد عماد فوزى علي المركز الرابع في تنس الطاولة، وحصول فريق كرة الجرس للطالبات علي المركز الرابع بمسابقة كرة الجرس.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا الانجاز الجديد الذي يحققه ابناء الجامعة من الطلاب ذوي الهمم، والذي يعكس مدي اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم ودمجهم بشكل كامل في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إيماناً بإمكانات هؤلاء الأبطال وقدرتهم على تحقيق إنجازات محلية ودولية.