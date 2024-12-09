مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ 9 محافظات.. إنفوجراف

كشفت وزارة العمل، اليوم الإثنين، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المباردة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وإلى أبرز الأنشطة:-

مديرية عمل القاهرة :

بدأت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، برنامج التدريب المهنى المجاني لعدد ١٣ متدرب ٢ ذكور، و١١ اناث على مهنة التفصيل والخياطة و١٤ متدرب على مهنة اللحام ، والتي تستمر لمدة ٤٠ يوماً ، بمركز التدريب المهني " شهداء الكتيبة 103 صاعقة " الشرابية سابقاً ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، قامت بالإشراف على عملية التدريب داخل البرنامج علياء القباني مديرمركز التدريب ، ومدربة التفصيل والخياطة فاطمة السيد، ومتدرب اللحام عفيفى محمد عفيفى، صرح بذلك احمد عزاز مدير مديرية عمل القاهرة .

مديرية العمل الاسكندرية :

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، جولة تفقدية للوحدة المتنقلة وذلك لحضور ختام الدورة التدريبية ،واختبار المتدربين على مهنة صيانة المحمول بالعربة المتنقلة ببشاير الخير 1 بغيط العنب ، لعدد 10متدربين ، وبلغت مدة التدريب شهر ،صرح بذلك محمد كمال مدير مديرية العمل بالاسكندرية

مديرية عمل أسيوط :

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث قامت بتنفيذها إدارة المفاوضة الجماعية، ومكتب علاقات عمل أسيوط، وذلك للعاملين بجمعية "سيدات الأعمال" بأسيوط والتي شارك فيها عدد 26من العاملين بالجمعية، صرح بذلك علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، وحاضر فى الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد أحمد مفتشة بمكتب علاقات عمل أسيوط

مديرية عمل دمياط :

شاركت مديرية العمل بدمياط ،بندوتين عن الخدمات التى تقدمها المديرية من فرص عمل للشباب، و التدريب على المهن المختلفة وذلك بقرية الزعاترة التابعة لمركز الزرقا، بحضور عدد ٢٠٠ من المواطنين ، وحاضر فى الندوة كراما ابو الدهب، ومركز شباب ميت ابو غالب التابع لمركز كفر سعد ،بحضور عدد ٥٠ من المواطنين، وحاضر فى الندوة ياسر فهيد ، صرح بذلك فتحى التلاوى مديرمديرية العمل بدمياط .

مديرية العمل بقنا :

اختتمت محافظة قنا فعاليات البرنامج التدريبي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي نظمته الإدارة العامة لتفتيش العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران.

تضمن البرنامج، الذي استمر لعدة أيام، سلسلة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة التي استهدفت تأهيل مفتشي العمل وتعزيز قدراتهم على التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر. وتناول البرنامج محاور متعددة، منها التعرف على أشكال وأنماط الاتجار بالبشر، وآليات الكشف عنها، وطرق حماية الضحايا، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة لمكافحة هذه الجريمة وفقاً للمعايير الدولية ، صرح بذلك أحمد جابر عبد الباسط مدير مديرية العمل بمحافظة قنا.

كما استقبلت وحدة التدريب المتنقلة بقرية القناوية، التابعة لمديرية العمل بقنا، زيارة منسقي المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان" ، جاء التدريب المخصص للفتيات على مهنة الخياطة بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص، حيث ركز على إكسابهن المهارات المهنية التي تؤهلهن لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة. وشملت البرامج التدريبية مجالات عملية تسهم في رفع مستوى معيشة الفتيات وتحقيق استقلالهن الاقتصادي، في إطار التوجه الوطني لدعم دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، صرح بذلك أحمد جابر عبد الباسط مدير مديرية العمل بمحافظة قنا

مديرية عمل القليوبية :

تنظم مديرية العمل بالقليوبية ،تحت رعاية السيد محمد جبران وزير العمل، و ايمن عطية محافظ القليوبية، ملتقى توظيف في تمام الساعة التاسعة صباحا، يوم الاحد الموافق 15 ديسمبر المقبل، بنادي سيتي كلوب ببنها، يوفر الملتقي فرص عمل للشباب بشركات القطاع الخاص لدعم شباب محافظة القليوبية ، صرحت بذلك إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية.

مديرية عمل أسيوط :

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عن ختام البرنامج التدريبي المهني المجاني على مهنتي "صيانة المحمول، التفصيل والخياطة" حيث بلغ عدد خريجي دورة صيانة المحمول 12خريج، والمُنفذ بمركز التدريب المهني ببني غالب، كما بلغ عدد خريجي دورة التفصيل والخياطة 10خريجات ، والمُنفذ من خلال وحدة التدريب المتنقلة والتي تخدم قُرى مركز الفتح، وقد تم تسليم الخريجين و الخريجات من أوائل تلك الدورات التدريبية المُشار إليها عدد 2 ماكينة تفصيل وخياطة، وعدد 2 شنطة أدوات لازمة لأغراض إصلاح وصيانة المحمول ، صرح بذلك علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط .

مديرية العمل بسوهاج

قامت مديرية العمل بسوهاج تسليم 26 جائزة و75 شهادة إتمام التدريب للخريجين وتكريم مديري مراكز التدريب ومدربي الدورات وذلك بالتعاون مع UN Women Egypt ، حيث تسليم الجوائز للمتميزات من خريجي الدورات التدريبية الثلاثة المجانية وكذلك شهادات إتمام الدورات لعدد 75 متدربة علي 3 مهن وهى: اعادة تدوير الاقمشة، والتجميل وتصفيف الشعر وصناعة الحلويات وذلك في إطار مشروع تعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة للفتيات والسيدات للتأهيل لسوق العمل ، والذى يجرى تنفيذه بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل ، في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women Egypt " لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر" وتم تنفيذهما بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ووزارة العمل والمجلس القومي للمرأة ، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم .

وذلك تحت إشراف الهام ابوزيد وكيلة المديرية والاستاذ / احمد يمني مدير إدارة التدريب المهني والاستاذ / احمد زيدان مدير مركز تدريب مهني الكوثر والأستاذة / هناء علي محمد منسق شركة قدرة بالمحافظة .

مديرية العمل بالدقهلية

قامت مديرية العمل بالدقهلية بزيارة لحقول الغاز التابعة لشركة بترول بلاعيم حيث قام وكيل المديرية ومديري الادارات المختلفة بالمديرية بجولة تفقدية لحقول دلتا النيل التابعة لشركة بترول بلاعيم. وكان في استقبالهم المهندس بدر أبو بكر مدير عام حقول دلتا النيل و أيمن بركات رئيس اللجنة النقابية للقاهره والأقاليم بالشركة ولفيف من السادة العاملين وأعضاء اللجنة النقابية . وذلك للاطمئنان على أوضاع العاملين وتعزيز سبل التعاون مع الشركة والاطمئنان على مدى كفاءة وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المطبقة والمتبعة داخل الحقول حفاظا على القوى العاملة" والتى تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها .

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