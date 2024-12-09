الصين تدعو إلى حل سياسي في سوريا

حثت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، الأطراف في سوريا على "إيجاد حل سياسي" بعد سقوط نظام الأسد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحفي دوري "نأمل أن تتحرك جميع الأطراف المعنية على أساس المصالح الأساسية للشعب السوري وأن تجد حلا سياسيا في أقرب وقت ممكن".



وكانت روسيا وإيران الداعمين الرئيسيين لبشار الأسد، ولكن في السنوات الأخيرة، شهدت علاقات الصين مع البلاد أيضًا نموًا.

ويأتي ذلك فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "11 مدنياً، بينهم ستة أطفال، جميعهم من عائلة واحدة، قتلوا في غارة تركية بطائرة مسيرة قرب عين عيسى"، الواقعة في منطقة يسيطر عليها الأكراد.

وشهدت دمشق احتفالات أمس الأحد؛ حيث اقتحمت الحشود قصر الرئيس بشار الأسد بعد ساعات من دخول عناصر المعارضة السورية المسلحة إلى العاصمة وإعلانه رحيله عن البلاد.