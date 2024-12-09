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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الجمعة.. فريق ترانيم الحياة الأفضل ينظم لقاء "الحفلة" بالقاهرة الجديدة والمنيا

الحفلة
الحفلة
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ينظم فريق ترانيم  الحياة الأفضل بالشراكة مع خدمة الصلاة الدولية و Land of hope والكنائس المحلية، احتفال بعنوان “ الحفلة”  بمشاركة القس سامح حنا ، وذلك يومي 13 ديسمبر الساعة 6:30 مساءً في نادي القاهرة الجديدة، اما 14 ديسمبر يقدم افريق خدمة في اطسا في المنيا الساعة 5 مساءً بمشاركة القس ناشد غالي.

واعلن فريق الحياة الأفضل للترنيم، أنه يوجد خدمة أطفال مع فريق الحياة الأفضل أطفال الساعة 11 صباحاً يوم 13 ديسمبر.

 يشهد اليوم مجموعة من الترانيم والأغاني الروحية المصرية والعالمية بمناسبة الكريسماس وعيد الميلاد المجيد .

من المقرر ان يشارك بالاحتفال عدد كبير من قيادات الكنائس بمختلف طوائفها ، وعدد من قساوسة الكنائس المحلية التي من المقرر انها تشارك بالاحتفالية .

https://fb.watch/wmrzQcFDLr/

فريق ترانيم الحياة الأفضل خدمة الصلاة الدولية Land of hope الحفلة القس سامح حنا القس ناشد غالي