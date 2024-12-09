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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 4 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) ، وعُثر بداخل العقار على (حفرة بقطر متر وعمق 3 متر) .
بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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