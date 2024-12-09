سقوط 4 سيدات وعاطلين لسرقة المشغولات الذهبية والسيارات بالعاصمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدتان – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامهما بسرقة حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية من (أحد المواطنين ) بأسلوب "النشل" حال إستقلاله سيارة "أجرة" بدائرة القسم ، وأقرتا بالتصرف بالمشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلين "سيئا النية" ( مديرا محل مجوهرات – مقيمان بالجيزة) تم ضبطهما.

كما اعترفتا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط (عدد من الأجهزة الكهربائية وهواتف المحمول)، تم شرائهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات الربع نقل بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار – مجموعة من المفاتيح المصطنعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع سرقة "بذات الأسلوب"، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم.

كما ضبط (سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول") ، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (خزينة حديدية تحوى مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" – مشغولات ذهبية) من داخل أحد المساكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .