مقتل 11 شخصا في غارات تركية بطائرات مسيرة شمال سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن غارة جوية تركية بطائرة بدون طيار على منزل في منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا أسفرت عن مقتل 11 مدنيا بينهم ستة أطفال.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "11 مدنياً، بينهم ستة أطفال، جميعهم من عائلة واحدة، قتلوا في غارة تركية بطائرة مسيرة قرب عين عيسى"، الواقعة في منطقة يسيطر عليها الأكراد.

شهدت دمشق احتفالات أمس الأحد حيث اقتحمت الحشود قصر الرئيس بشار الأسد بعد ساعات من دخول عناصر المعارضة السورية المسلحة إلى العاصمة وإعلانه رحيله عن البلاد.

كان الانهيار الدرامي لنظامه بمثابة نهاية عقود من حكم عائلة الأسد، ومع ذلك، هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما قد يحدث بعد ذلك في حين تحاول المدينة التعامل مع الفوضى التي أعقبت الاضطرابات.

وتدفق مئات السوريين إلى الشوارع وهم يلوحون بأعلام المعارضة السورية ويطلقون أبواق السيارات. أما آخرون، فقد حبسوا أنفسهم في منازلهم في انتظار اتضاح ما قد يحدث.