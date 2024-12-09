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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية.. انطلاق مباريات الحسم على صدارة الدوري في الجولة الـ 11

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تنطلق اليوم الاثنين مباريات الجولة الحادية عشر من دوري كرة القدم النسائية.

وتتضمن الجولة ٧ مباريات تتم على مدار يومي الاثنين والثلاثاء يأتي أبرزها منافسة الاهلي والبنك الاهلي على صدارة الدوري ، ومواجهة مسار أمام الطيران والزمالك ضد الاتحاد السكندري . 

وتنشر "البوابة نيوز" مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر للدوري المصري للكرة النسائية والتي جاءت كالاتي :

 

مباريات الجولة الحادية عشر يومي 9- 10 ديسمبر 2024

يوم الاثنين 09-12-2024 يتقابل كلا من :-

المعادي و اليخت ضد مودرن سبورت - ملعب المعادي و اليخت الرئيسي الساعة 2:30م

إتحاد بسيون ضد وادي دجلة - ملعب نادي اتحاد بسيون الساعة 2:30م

الاتحاد السكندري ضد الزمالك - ملعب وابور المياة بالإسكندرية الساعة 2:30م

البنك الاهلي ضد الاهلي - ملعب البنك الاهلى الساعة 2:30م

مسار ضد الطيران - ملعب رايت تو دريم الساعة 02:30م

الجونة ضد المقاولون العرب- ملعب دار ضباط الوقود الساعة 2:30م

بيراميدز ضد زد إف سي - ملعب فرعى ستاد الدفاع الجوي الساعة 2:30م

 

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