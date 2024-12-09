الكرة النسائية.. انطلاق مباريات الحسم على صدارة الدوري في الجولة الـ 11

تنطلق اليوم الاثنين مباريات الجولة الحادية عشر من دوري كرة القدم النسائية.

وتتضمن الجولة ٧ مباريات تتم على مدار يومي الاثنين والثلاثاء يأتي أبرزها منافسة الاهلي والبنك الاهلي على صدارة الدوري ، ومواجهة مسار أمام الطيران والزمالك ضد الاتحاد السكندري .

وتنشر "البوابة نيوز" مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر للدوري المصري للكرة النسائية والتي جاءت كالاتي :

مباريات الجولة الحادية عشر يومي 9- 10 ديسمبر 2024

يوم الاثنين 09-12-2024 يتقابل كلا من :-

المعادي و اليخت ضد مودرن سبورت - ملعب المعادي و اليخت الرئيسي الساعة 2:30م

إتحاد بسيون ضد وادي دجلة - ملعب نادي اتحاد بسيون الساعة 2:30م

الاتحاد السكندري ضد الزمالك - ملعب وابور المياة بالإسكندرية الساعة 2:30م

البنك الاهلي ضد الاهلي - ملعب البنك الاهلى الساعة 2:30م

مسار ضد الطيران - ملعب رايت تو دريم الساعة 02:30م

الجونة ضد المقاولون العرب- ملعب دار ضباط الوقود الساعة 2:30م

بيراميدز ضد زد إف سي - ملعب فرعى ستاد الدفاع الجوي الساعة 2:30م