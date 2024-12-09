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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحكومة البريطانية تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب

هيئة تحرير الشام
هيئة تحرير الشام
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قال وزير في الحكومة البريطانية إن الحكومة ستجري مراجعة "سريعة نسبيا" لوضع هيئة تحرير الشام في بريطانيا، ورفعها من قوائم الإرهاب في بريطانيا.

وقال بات ماكفادن، مستشار دوقية لانكستر، لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الاثنين، إن الجماعة محظورة باعتبارها منظمة إرهابية، وهو ما يعني منع الحكومة من التفاوض معها.

وأضاف: "لقد تم حظرهم منذ فترة طويلة، وقد نأى زعيم هذه المجموعة بنفسه... عن بعض الأشياء التي قيلت عنه في الماضي".

وتابع: "إنه يقول بعض الأمور الصحيحة بشأن حماية الأقليات واحترام حقوق الناس. لذا، سننظر في هذا الأمر في الأيام القادمة".

وكان قد رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بسقوط نظام بشار الأسد، لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستتحدث مع هيئة التحرير.

ومع ذلك، قال جوناثان هول كيه سي، المراجع المستقل للتشريعات المتعلقة بالإرهاب في المملكة المتحدة، إن المفرج عنهم من السجون ومعسكرات الاعتقال قد "يشكلون نواة دولة إسلامية جديدة" أو "يسارعون إلى الانضمام إلى هيئة تحرير الشام وتعزيز أهدافهم المتطرفة".

 

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