هاني برزي: التضخم الغذائي سببه ارتفاع تكاليف الإنتاج وليس الاستهلاك

قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري السابق، إن قطاع الصناعات الغذائية يعتمد بشكل كبير على المكونات المحلية، حيث تُصنع أكثر من 80% من مدخلات الإنتاج محليًا.

وأشار خلال مؤتمر الإصلاح المرن وعبور هادئ للتحديات الاقتصادية، إلى أن التضخم الكبير في أسعار الزيوت، الذي تجاوز 500% منذ عام 2015، إلى جانب ارتفاع أسعار التعبئة والتغليف بنسبة 400%، يُعدان من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة.

كما أوضح أن التضخم في أسعار الصناعات الغذائية يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وليس نتيجة لزيادة الاستهلاك.

وفيما يتعلق ببرنامج دعم الصادرات، أكد “برزي” أنه سيستمر العمل به دون أي تعديلات، بالرغم من الجدل الكبير الذي أثير حوله في الفترة الماضية.