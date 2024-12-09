"رعاية الطلاب ذوي الإعاقة" بجامعة أسيوط ينظم دورة تدريبية عن تصميم الجرافيك

نظم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ دورة تدريبية في مجال تصميم الجرافيك، في إطار مبادرة "تمكين"، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص جامعة أسيوط على تعليم ، وتدريب الطلاب ذوي الهمم؛ مبادئ تصميم الجرافيك، والتدريب على التقنيات الحديثة، والتي تسهم بدورها في تأهيلهم لسوق العمل، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز ، في إطار رؤية الجامعة ؛ لتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوي الهمم في المجتمع، وتطوير مهاراتهم التعليمية، والأكاديمية.

وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر؛ إن مدة الدورة التدريبية شهر، ونصف، وتضم (٢٥) طالباً ، وطالبة، من مختلف الإعاقات ، باستثناء الإعاقة البصرية، ويتم التدريب على برنامجين؛ الأول برنامج "Photoshop"؛ لتحرير الرسومات النقطية، والفن الرقمي، وتصميم الدعاية، والإعلان، واللوجوهات، وترميم الصور القديمة، وتعديل الصور المختلفة، وعمل البانرات، والمطويات، أما البرنامج الثاني فهو Adobe illustrator vector، ويتم من خلاله؛ عمل رسوم كارتونية ثنائية الأبعاد، ورسم شخصيات، وعناصر، ولوجوهات، وتصميمات عالية الجودة، بشكلٍ احترافي، وتقوم بالتدريب نخبة من المتخصصين، منهم: المهندسة لمياء عبد الحليم، المدربة المعتمدة من مايكروسوفت، بالتعاون مع الأستاذ خالد مجلي مترجم لغة الإشارة.

وجدير بالذكر، إن مركز الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة ؛ ينظم دورات تدريبية بانتظام؛ لمساعدة الطلاب على اقتحام المجال الرقمي، وتعريفهم بأهداف تصميم الجرافيك، وأنواعه، وأشهر برامج التصميم، وأكثرها استخداماً، ومجالات توظيف التصميم الجرافيكي، منها: تصميم المجلات، والإعلانات، ومنتجات التعبئة، والتغليف.