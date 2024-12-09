بالفيديو.. الأرصاد: طقس مستقر تماما على جميع الأنحاء والقاهرة تسجل 23 درجة مئوية

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس مستقر تمامًا على كافة مناطق الجمهورية بما فيها السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الأجواء ستكون مشمسة أغلب ساعات النهار، وسبب الاستقرار وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يمنع فرص تكون السحب ويؤدي لأجواء مشمسة تمامًا مع كتل هوائية من على الأرض أو الصحراء بشكل كبير على أغلب مناطق الجمهورية وهي ما تؤدي لهذا الارتفاع في درجات الحرارة.

وتابع، أن درجات الحرارة هذا الأسبوع على القاهرة تتراوح من 22 لـ 23 درجة، وتصل لـ 29 درجة مئوية على محافظات الصعيد وهي درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، موضحًا أن سرعات الرياح تكون معتدلة تمامًا .

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اعتدال سرعات الرياح ينتج عنها استقرار في الأحوال الجوية، وأن الفترة الحالية هناك شبورة مائية على الكثير من المحافظات، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء القيادة.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه لابد على جميع المواطنين ارتداء الملابس الشتوية، وأن الفترة المقبلة هناك تقلبات جوية، ولذلك على المواطنين عدم الانخداع من ارتفاع حرارة الجو بالنهار.