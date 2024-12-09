ads
الإثنين 09 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"المشاط": التطورات الجيوسياسية والاقتصادية التحدي الحقيقي أمام الدول النامية والناشئة

رانيا المشاط
رانيا المشاط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المؤتمر  يأتي في وقت تسعى فيه الدول من أجل النهوض بالاقتصاديات وتعزيز قدرتها على الصمود في ظل التطورات المتلاحقة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر  "الإصلاح المرن" - عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، " لا نتحدث كثيرا عن التطورات الجيوسياسية، والاقتصادية، والإقليمية والدولية، المتلاحقة منذ 2020، والتي أصبحت هي المحور الرئيسي للنقاش، في كافة المحافل الدولية والعالمية التي تنعقد، وباتت هي التحدي الحقيقي الذي يؤثر بشكل مباشر على الدول النامية والناشئة التي تحاول اللحاق بركب التنمية".

وأشارت إلى التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرا حول الآفاق الاقتصادية العالمية، إلى أن أداء النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية هو الأضعف على مدار 30 عامًا. 

التنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الدكتورة رانيا المشاط المحافل الدولية النهوض بالاقتصاد