"المشاط": التطورات الجيوسياسية والاقتصادية التحدي الحقيقي أمام الدول النامية والناشئة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المؤتمر يأتي في وقت تسعى فيه الدول من أجل النهوض بالاقتصاديات وتعزيز قدرتها على الصمود في ظل التطورات المتلاحقة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر "الإصلاح المرن" - عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، " لا نتحدث كثيرا عن التطورات الجيوسياسية، والاقتصادية، والإقليمية والدولية، المتلاحقة منذ 2020، والتي أصبحت هي المحور الرئيسي للنقاش، في كافة المحافل الدولية والعالمية التي تنعقد، وباتت هي التحدي الحقيقي الذي يؤثر بشكل مباشر على الدول النامية والناشئة التي تحاول اللحاق بركب التنمية".

وأشارت إلى التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرا حول الآفاق الاقتصادية العالمية، إلى أن أداء النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية هو الأضعف على مدار 30 عامًا.