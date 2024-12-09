إسرائيل تهاجم مواقع للأسلحة الكيماوية وتخزين الصواريخ في سوريا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في إفادة صحفية اليوم الاثنين إن إسرائيل هاجمت مواقع للأسلحة الكيميائية وتخزين الصواريخ في سوريا كإجراء وقائي.



وقال ساعر إن "الاحتلال الإيراني" لسوريا قد انتهى ووصف بعض الفصائل المسلحة التي أطاحت بحكومة الرئيس بشار الأسد بأنهم يمارسون "أيديولوجية متطرفة من الإسلام الراديكالي".

وشهدت دمشق احتفالات أمس الأحد حيث اقتحمت الحشود قصر الرئيس بشار الأسد بعد ساعات من دخول الفصائل السورية المسلحة إلى العاصمة وإعلانه رحيله عن البلاد.

وكان الانهيار الدرامي لنظامه بمثابة نهاية عقود من حكم عائلة الأسد، ومع ذلك، هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما قد يحدث بعد ذلك في حين تحاول المدينة التعامل مع الفوضى التي أعقبت الاضطرابات.

وتدفق مئات السوريين إلى الشوارع وهم يلوحون بأعلام المعارضة السورية ويطلقون أبواق السيارات. أما آخرون، فقد حبسوا أنفسهم في منازلهم في انتظار اتضاح ما قد يحدث.