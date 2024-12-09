الكرة النسائية.. الأهلي يحل ضيفا على البنك في بطولة الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي ، ضيفًا على نظيره فريق البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب البنك الأهلي، ويسعى الاهلي للحفاظ على صدارة جدول الترتيب بالفوز بنقاط المباراة الثلاث، ومواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية بالمسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالدوري بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة وإنبي حتى الفوز على بيراميدز بنتيجة ٦-١ في الجولة الأخيرة، مسجلًا ٤٣ هدفا فيما تلقت شباكه هدفين منذ انطلاق البطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

فيما يدخل البنك الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري الكرة النسائية لهذا الموسم فريق البنك الأهلي برصيد 24 نقطة جمعها من خلال 8 مباريات فاز فيهم جميعا.

واستعد كابتن محمد كمال المدير الفني لفريق البنك الأهلي النسائي للمباراة بتدريبات مكثفة وكذلك متابعة كافة مباريات النادي الأهلي لدراسة نقاط قوة وضعف الفريق.