طلاب كلية بيت لحم للكتاب المقدس ينظمون ملتقى تدريبيا لتعزيز المهارات

نظّم طلاب كلية بيت لحم للكتاب المقدس بفلسطين ، ملتقى تدريبيًا لطلبة الصف التاسع من شبيبة المدرسة الإنجيلية اللوثرية، لاكسابهم مهارات الحياة والتنمية الذاتية، بإشراف معلمتهم أميرة قسيس.

جاء الملتقى تحت عنوان "اكتشاف الذات"، وامتد على مدار ثلاثة لقاءات، حيث قام طلاب الكلية بتنظيمه وتخطيطه بإشراف رولا رشماوي، منسقة شؤون الطلبة في الكلية.

تضمن الملتقى تقديم جلسات تدريبية متخصصة، قدمتها كل من الدكتورة مدلين سارة وكاثرين رشماوي، وركّزت على مهارات الحياة والتنمية الذاتية.

هدف اللقاءات إلى تدريب طلبة الكلية على الخدمة المجتمعية وتعزيز العلاقات مع المجتمع المحلي، مما يرسخ رسالة الكلية في إعداد قادة مؤهلين لخدمة المجتمع.

هذا الملتقى كان مثالًا رائعًا على الإبداع والتعاون والعمل الجماعي، ونفتخر جدًا بطلابنا على جهودهم وتميزهم في خدمة رسالة الكلية ودورها في المجتمع.

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