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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنه.. غرق شاب في مياه النيل بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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لقي شاب مصرعه غرقا إثر اختلال توازنه وسقوطه في مياه النيل بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة طافية بمياه النيل بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي اختل توازنه وسقط غريقا في المياه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن أختل توازنه اختلال توازنه العثور علي جثة طافية العثور على جثة قوات الإنقاذ النهري مركز شرطة كرداسة مديرية امن الجيزة