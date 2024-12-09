رفع العلم السوري الجديد على سفارة دمشق بموسكو

أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم أنه تم رفع العلم السوري الجديد فوق مبنى السفارة السورية في موسكو، في خطوة رمزية تشير إلى مرحلة جديدة في المشهد السياسي السوري.

جاء هذا الحدث بعد أن قامت السفارة السورية بإزالة العلم السابق الذي كان مرفوعًا فوق المبنى، في خطوة تعكس التغيير السياسي الجاري في البلاد.

في هذا السياق، أشاد السفير السوري لدى روسيا، بشار الجعفري، بهذه الخطوة مؤكدًا أن سوريا اليوم أصبحت "لكل أبنائها السوريين"، معبرًا عن ثقته الكبيرة في قدرة الشعب السوري على التغلب على التحديات والمحن التي واجهها خلال الفترة الماضية.