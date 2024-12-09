انتشال جثة سيدة عثر عليها طافية بمصرف مائي في أبو النمرس

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة سيدة مجهولة الهوية عثر عليها طافية بمصرف اللبيني بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة طافية بمياه مصرف اللبيني بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لسيدة لا تحمل أوراق تدل على هويتها ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.