بالفيديو.. خبير أثري يوضح تفاصيل الكشف بمعبد "تابوزيريس ماجنا" غرب الإسكندرية

قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إن هناك اكتشافات جديدة في معبد «تابوزيريس ماجنا» غرب الإسكندرية ترجع إلى آخر ملكين من ملوك العصر البطلمي، مشيرًا إلى أن هذه الآثار تنتمي إلى فترة كليوباترا السابعة، خاصة لأن الاكتشافات تضم مجموعة من العملات النقدية التي توجد عليها صورة للملكة كليوباترا، قائلًا: "الآثار المكتشفة تحتاج إلى ترميم".

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن هناك الكثير من السائحين يهتمون بهذه الأنواع من الاكتشافات الأثرية خاصة ساكني المناطق الجنوبية من أوروبا، موضحًا أن هناك اهتمام بانتشار حضارات وثقافات البحر المتوسط، كونها ثقافات وعادات وتقاليد متشابهة، كما أن نوعية الآثار الموجودة في مصر متشابهة إلى حد كبير لنظيرتها في جنوب إيطاليا.

وتابع، أنه تم اكتشاف مقبرتين أيضا بمعبد تابوزيريس ماجنا غرب الإسكندرية تتبع أنواع دفن مختلفة تعود للدولة القديمة مثل الدفن في ممرات وتوابيت حجرية أو فخارية، إذ إنها عادات دفن موجودة في نهاية العصر البطلمي.