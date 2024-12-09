مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية من عناصر شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم /الاثنين/، باحات المسجد الأقصى بحماية من عناصر شرطة الاحتلال.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها" إن المستعمرين أدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى، فيما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها بحق المصلين".

من ناحية أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر أبو التين بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت في هدم منزلين قيد الإنشاء في منطقة "خلة الحصين" على مدخل القرية، مكون كل واحد منهما من طابقين، يعودان للمواطنين نبيل محمود أبو التين، ووليد أبو التين.

وأشار إلى أن الاحتلال هدم المنزلين بحجة البناء بدون الترخيص.

كما اندلعت مواجهات في محيط عملية الهدم، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام والصوت؛ ما أدى إلى إصابة عدد بحالات اختناق، إلى جانب الاعتداء بالضرب المبرح على أصحاب المنزلين.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال نوفمبر الماضي، 52 عملية هدم طالت 63 منشأة، بينها 27 منزلا مأهولا، و2 غير مأهولة، و17 منشأة زراعية وغيرها، تركزت في محافظات القدس وجرى هدم 26 منشأة ثم محافظات الخليل بـ 10 منشآت، ونابلس بـ 7 منشآت.