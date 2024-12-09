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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 5 عناصر إجرامية في 3 محافظات بحوزتهم مواد مخدرة تقدر بـ 7 ملايين جنيه

المضبوطات
المضبوطات
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن قيام عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط 3 عناصر إجرامية بالقاهرة  "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الكوكايين وزنت 1,5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس"الشابو" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض – ميزان حساس).
 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام - سلاح أبيض).

 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 16,500 كيلو جرام).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بأكثر من ( 7مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المخدرات والأسلحة