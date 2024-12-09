ضبط 5 عناصر إجرامية في 3 محافظات بحوزتهم مواد مخدرة تقدر بـ 7 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن قيام عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط 3 عناصر إجرامية بالقاهرة "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الكوكايين وزنت 1,5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس"الشابو" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض – ميزان حساس).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام - سلاح أبيض).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 16,500 كيلو جرام).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بأكثر من ( 7مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.