صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الإثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.19%، ليصل إلى مستوى 31,119.6 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.19%، وصولًا إلى مستوى 3,233.54 نقطة، كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.65%، وصولًا إلى 8,642.58 نقطة

وصعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.51%، ليصل إلى مستوى 11,860.31 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.55%، وصولًا إلى 6,902.4 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.14%، مسجلًا 13,673.33 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوى 38,489.68 نقطة.