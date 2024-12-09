مسك السلك عريان.. عاطل ينهي حياته أعلى عامود إنارة في العياط

أنهى عاطل حياته بطريقة مأساوية حيث أقدم على الصعود أعلي عامود إنارة وأمسك بكابل الكهرباء لمروره بحالة نفسية سيئة بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص صعقا بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام عاطل بالصعود أعلي عامود إنارة والامساك بكابل الكهرباء قاصدا إنهاء حياته لمروره بحالة نفسية سيئة مما تسبب في وفاته، تمكنت القوات من إنزال الجثة وتم نقلها إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.