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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر مطار برج العرب بالإسكندرية

المضبوطات
المضبوطات
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 تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانى بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (صاحبة مصنع ملابس "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة الغربية) ، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة لعقار "تامول") حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد عبر مطار برج العرب بالإسكندرية .. وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة بقصد تهريبها للإتجار بها. 
 تم إتخاذ الاجراءات القانونية.
 

جهود أجهزة وزارة الداخلية مطار برج العرب بالإسكندري الحشيش المخدرات مطار برج العرب بالإسكندرية