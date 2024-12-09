الفريق كامل الوزير: سيتم تسليم 21 مدبغة كاملة المستندات بمدينة الجلود بالروبيكي لأصحابها

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم اليوم للترويج لمدينة الجلود بالروبيكي في الخارج.

وأضاف "الوزير" في كلمته خلال فعاليات الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي، اليوم الاثنين، أنه سيتم أيضًا تسليم 21 مدبغة كاملة المستندات بمدينة الجلود بالروبيكي لأصحابها.

وتابع، أن المرحلة الثالثة لمدينة الجلود بالروبيكي تستهدف تعزيز التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الجلود، موضحًا أن مصانع مدينة الجلود بالروبيكي تتميز بمساحات مختلفة لخدمة المستثمرين.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الإعلان عن طرح المرحلة الثالثة من مدينة الجلود بالروبيكي.

وتستوعب المرحلة الأولى بالمدبنة، جميع المصانع الموجودة بمنطقة سور مجرى العيون والصناعات المكملة لها عند نقلها إلى مدينة الجلود بالروبيكى ، وهى على مساحة 160 فدانًا وبها 80 عنبرًا بمساحات مختلفة وجاهزة للتشغيل.

وتصل التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى نحو مليار جنيه ،وقد قرر مجلس الوزراء إنهاء المرحلة الأولى من مدينة الجلود في يوليو 2016/ لتكون جاهزة لاستقبال كافة المدابغ المقرر نقلها من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكى.

وتم الانتهاء من جميع منشآت المرحلة الأولى وأعمال البنية الأساسية الداخلية والخارجية وإطلاق التيار الكهربائي وتوصيل المياه واتمام أعمال التشطيبات حتى يمكن نقل وتسكين 1066 مدبغة وقد بدأت الخطوات التنفيذية لنقل 10 مدابغ مختلفة الأحجام من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكى بمدينة بدر.

وتقام المرحلة الثانية على مساحة 116 فدانًا تم طرحها وتقديم العطاءات وفحصها وتحديد شركة يتم إسناد العمل لها في ديسمبر 2016، وقد تم تخصيص 200 مليون جنيه من صندوق الترفيق للبنية الأساسية وجارى اتخاذ الإجراءات التنفيذية.

وتخصص المرحلة الثالثة لجذب استثمارات خارجية في مجال الصناعات المغذية وصناعات القيمة المضافة مثل صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المصنعة سواء الموجهة للتصدير، أو الاستخدام المحلى وأيضا تتيح المرحلة الثالثة إنشاء مقرات للشركات العالمية لزيادة فرص التصدير وفتح أسواق خارجية لمنتجاتنا الجلدية.