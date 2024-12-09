"الخدمة الاجتماعية" جامعة بني سويف تزور دار رعاية المسنين بشرق النيل

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، زيارة لجمعية الخير والبركه لرعاية المسنين بشرق النيل لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والعاطفي لهم، وذلك تحت إشراف الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن عميد الكلية، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أهمية تلك الزيارات لتقديم الدعم المطلوب لكبار السن كفئة من الفئات الهامه التي توليها الدوله الاهتمام والرعاية في إطار مبادره بداية جديده لبناء الإنسان المصري، وقد عبر المقيمين بالدار عن سعادتهم بهذه الزياره التي تمت في جو اسري.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي بناءً على قرار مجلس الجامعة بتنظيم زيارات دورية بصفة شهرية بالتناوب بين الكليات، لدار المسنين بشرق النيل، وذلك إيمانًا بأهمية الدور المجتمعي للجامعه وكلياتها.