سول: الحزب الديمقراطي يقدم مقترحين للتحقيق في إعلان الأحكام العرفية والادعاءات المتعلقة بالسيدة الأولى

اقترح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بكوريا الجنوبية، اليوم /الاثنين/، مشروع قانون لتعيين مستشار خاص؛ للتحقيق فيما إذا كان الرئيس "يون سيوك- يول" قد ارتكب الخيانة وغيرها من المخالفات، خلال محاولته التي لم تدم طويلا لإعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" تم تقديم مشروع القانون من جانب نائب زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي للسياسات "كيم يونج- مين" والنائب "كيم سونج- وون".

كما اقترح الحزب الديمقراطي أيضا مشروع قانون لتعيين مستشار خاص؛ للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالسيدة الأولى "كيم كيون- هي"، بما في ذلك تورطها المزعوم في فضيحة التلاعب بالأسهم والتدخل في الترشيحات الانتخابية من خلال سمسار للسلطة.

وكانت هذه هي النسخة الرابعة من مشروع القانون الذي يستهدف السيدة الأولى، بعد اقتراح مماثل رفضه "يون" بحق النقض الشهر الماضي، ولم ينجح تمريره في إعادة التصويت في الجلسة البرلمانية العامة، أمس الأول /السبت/.

وفشل تمرير مشروع القانون بفارق صوتين فقط في الحصول على دعم ثلثي النواب، أو 200 صوت، اللازمة لتجاوز النقض الرئاسي.