زلزال يتسبب في اندلاع حريق في منجم فحم روسي

أعلن مسئولون روس ووكالات أنباء اليوم /الاثنين/ إن زلزالا تسبب في اندلاع حريق وتوقف العمليات في منجم ألاردينسكايا في جنوب غرب سيبيريا حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.



وقالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية إن 120 عاملا تم إجلاؤهم من المنجم الواقع في منطقة كوزنيتسك المشهورة باستخراج الفحم في روسيا، وإن اثنين منهم في حاجة إلى مساعدة طبية.

وأفادت وكالتا أنباء روسيا الرسميتان ريا وتاس نقلا عن مكتب المدعي العام الإقليمي أن زلزالا ربما أشعل الحريق الذي لم يتم احتواؤه بعد.

وأفادت وكالة أنباء ريا أن منجم ألاردينسكايا جزء من منجم راسبادسكايا لاستخراج الفحم، وتبلغ طاقته الإنتاجية ثلاثة ملايين طن متري من الفحم سنويا.

وأفادت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن ممثل راسبادسكايا أن العمليات توقفت في المنجم.