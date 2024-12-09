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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عاطلين وسيدة تعدوا على شخص وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
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تمكنت اجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (عاطل) بتضرره من (عاطلين وسيدة "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب وإكراهه على توقيع عدد (4) إيصالات أمانة وتصويره أثناء التعدى عليه بالسب لوجود خلافات عائلية بينهم .

 بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم .. وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (فرد خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، لسابقة قيام المُبلغ بالإستيلاء على مبلغ مالى أثناء زيارته لهم بمسكنهم ، وتم بإرشادهم ضبط (4 إيصال أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه - هاتف محمول يحوى مقطع فيديو حال قيامهم بالتعدى على المجنى عليه).. وبمواجهته بما جاء بأقوالهم أنكرها .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التحريات القاهرة