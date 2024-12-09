مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالبدرشين

لقي شاب في عقده الثالث مصرعه إثر اصطدام قطار بجسده أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بشخص بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام شاب في عقده الثالث بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمه قطار مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.