مسئول أمريكي رفيع: واشنطن تعتزم الانخراط مع هيئة "تحرير الشام" كمظلة لمجموعات معارضة متنوعة

كشف مسئول رفيع في البيت الأبيض، أن (واشنطن) تعتزم الانخراط مع هيئة تحرير الشام كمظلة لمجموعات معارضة متنوعة، بما يخدم مصلحة الأمن القومي الأمريكي.



وأكد المسؤول الأمريكي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين - أن الشعب السوري لديه فرصة لبناء بلاده، وأن بلاده مستعدة لدعمه خلال العملية الانتقالية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن بلاده سوف تنخرط مع جميع ممثلي المعارضة والمجتمع المدني في سوريا.

وأشار إلى أن السلطات الأمريكية، عملت خلال الأسبوع الماضي على تسهيل خروج آلاف المدنيين السوريين من شرق سوريا، وأضاف أن الإدارة الأمريكية تسعى مع شركائها في المنطقة لمنع وصول الأسلحة الكيماوية التي كان يملكها النظام السوري إلى الأيدي الخطأ.