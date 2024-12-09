ضربات أمنية متلاحقة.. ضبط تشكيلات عصابية متخصصة في السرقة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الجمالية، لاتهامهما بسرقة حقيبة يد تحتوي على مشغولات ذهبية من أحد المواطنين، وذلك باستخدام أسلوب "النشل" أثناء استقلاله سيارة أجرة.

واعترفت المتهمتان ببيع المشغولات الذهبية لعميلين سيئي النية، وهما مديرا محل مجوهرات مقيمان بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبطهما أيضًا.

كما أقرت المتهمتان بارتكاب ثلاث وقائع سرقة أخرى بنفس الأسلوب، وأرشدتا عن عدد من الأجهزة الكهربائية وهواتف محمولة تم شراؤها من متحصلات نشاطهما الإجرامي.



كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات الربع نقل بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار – مجموعة من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة "بذات الأسلوب" ، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم.

وتم ضبط (سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول") ، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (خزينة حديدية تحوى مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" – مشغولات ذهبية) من داخل أحد المساكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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