جامعة سوهاج تطلق النسخة السابعة من برنامج نجوم مصرية

أطلقت جامعة سوهاج النسخة السابعة من برنامج "نجوم مصرية ستارز خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي"، والذي تنظمه بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومكتبة الاسكندريه، وذلك بحضور الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من اجل مصر، العميد محمد كمال مسئول حياة كريمة بالمحافظة، الدكتور محمود عزت مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقرم القديم للجامعة.

وفي هذا السياق استقبل الدكتور حسان النعماني القائمين علي تنفيذ البرنامج التدريبي من مؤسسة حياه كريمة ومكتبة الاسكندرية، بإعتبارها صرحًا ثقافيًّا وعلميًّا كبيرًا، مثمناً هذا التعاون الذي يهدف إلى بناء القدرات الشبابية الواعية لتكون لديها القدرة على توليد أفكار جديدة و فتح فرص عمل جديدة، وتقديم الإرشاد المهني لمساعدتهم في تنفيذ أفكارهم، لمواجهة تحديات العصر بحلول مبتكرة وفعالة، وحث الشباب للمشاركة الفعالة في تطوير مجتمعهم.

وأوضح الدكتور علاء غالب ان البرنامج في يومه الأول تناول عدد من المحاضرات عن "الحروب الإدراكية" و حاضر بها الدكتور محمود عزت مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، و محاضرة عن "التصدي للشائعات والمعلومات المضللة والأخبار الزائفة" ألقتها ريهام صلاح خفاجي الباحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، ثم اختتمت فعاليات اليوم بمحاضرة عن "أعمدة الشخصية المصرية" ألقتها نهاد عبد الباسط الباحثة بمشروع ذاكرة العرب بمكتبة الإسكندرية.

وقال العميد محمد كمال ان برنامج «ستارز» يضم ايضاً سلسة من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى توعية الشباب وتطوير مهاراتهم، وتشمل المكونات التدريبية الاتية التراث والهوية والشخصية المصرية، مواجهة الحروب الإدراكية والتصدي للشائعات، التنمية المستدامة ووظائف المستقبل، بالاضافة الي ثقافة الابتكار والإبداع و ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي.

وأشار الدكتور محمود عزت الي ان البرنامج التدريبي يستمر 32 ساعة بموجب 8 ساعات يوميا، و بمتوسط حضور ١٣٠ متدربًا من طلاب الجامعة، ويستمر حتي يوم ١٢ ديسمبر الجاري، مضيفا ان البرنامج يتضمن ايضاً عروض تقديمية، ملحقة بورش عمل تفاعلية لبناء قدرات الشباب في مجالات متنوعة.