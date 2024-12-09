الرقابة المالية: ندرس مقترحات اتحاد التمويل العقاري لتنشيط القطاع

قال الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جاري دراسة العديد من مقترحات اتحاد التمويل العقارية لمعالجة العديد من المشكلات المتعلقة بشراء المحافظ، والسماح بجزء من الشركات بحسب المدة التى يقوم بتحويلها وبقاء باقي الشيكات لدي المطور العقاري.

اشار خلال مؤتمر الاصلاح المرن وعبور التحديات الاقتصادية، الى أن هناك شركتين حصلو على رخصة التصنيف الألماني ومن المنتظر ان تمنح العديد من الرخص خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن هناك العديد من الشركات تقدمت على الحصول على رخصة للتصنيف الائتماني، موضحا أن نحو 145 الف شهادة كاربون تم إصدارها حتي الان وسط نمو كبير جدا، مشيرا بدأنا نهتم بتأهيل مديرين الاستثمار في شركات التأمين .

وسجل إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 31.5 مليار جنيه في أول 9 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 16.5 مليار جنيه.