القبض علي المتهمين بقتل منجد وإصابة شقيقه وصديقه في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي 4 أشخاص المتهمين بالتشاجر والتسبب في مصرع منجد وإصابة شقيقه وصديقه بسبب اصطدام موتوسيكل قيادة المجني عليه بأحد المتهمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصابين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة منجد وكذا العثور علي شقيقه وصديقه مصابان بطعنات نافذة، وبعمل التحريات وسؤال المصابين أفادوا بأنه أثناء استقلال الدراجة النارية قيادة المجني عليه الأول والمصابان اصطدمت بأحد الأشخاص فقام الأخير بالإستعانة ب3 اخرين وقاموا بالتعدي عليهم محدثين إصابتهم وقتل المجني عليه، جري نقل الجثة إلي ثلاج المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة أمكن ضبط الجناة واقتيادهم إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.