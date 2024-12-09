رئيس الجالية المصرية بالنرويج: زيارة السيسي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين

أعرب رئيس الجالية المصرية لدى النرويج محمد الفقي، عن سعادته بزيارة الرئيس السيسي التاريخية للنرويج، قائلا: "إننا كجالية مصرية نشعر بسعادة غامرة بزيارة الرئيس السيسي".

وقال "الفقي" في تصريحات لفضائية "النيل للأخبار" اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس السيسي للنرويج ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة الاقتصادية، كما لمسنا مدى حفاوة وترحيب الدولة النرويجية بهذه الزيارة.

وأوضح، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنرويج؛ ستساهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين وزيادة آفاق التعاون سياسيا واقتصاديا.

وكان الرئيس السيسي وصل أمس الأحد، إلى مدينة (أوسلو) عاصمة مملكة النرويج، في ثاني محطات الجولة الأوروبية التي بدأها الرئيس بزيارة الدنمارك وتشمل أيضا جمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.