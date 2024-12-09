أزمات المنطقة والتعاون الاقتصادي تتصدر مباحثات السيسي وقادة النرويج

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال زيارته للنرويج مباحثات مكثفة مع قادة النرويج، لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر.

كما يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلا عن توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في العديد من المجالات وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين وتطوير التعاون.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي مع رئيسي الوزراء والبرلمان النرويجيين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا عن التطورات في قطاع غزة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك منها الوضع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال وسوريا.



ويتم بحث مستجدات الوضع الإقليمي والتصعيد الخطير في المنطقة، حيث إن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة وسبل نزع فتيل التوتر المتصاعد وإنفاذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية، فضلا عن جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية وضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، على نحو مستدام.