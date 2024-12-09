الخارجية الصينية: يجب احترام سيادة سوريا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، عن "الخارجية الصينية" أنه يجب احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وكان التلفزيون السوري قد أعلن صباح أمس الأحد، سقوط نظام بشار الأسد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع الجميع وأي حكومة يختارها الشعب السوري.

وأضاف "غازي" خلال كلمته المُسجلة، أمس الأحد، أن "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".