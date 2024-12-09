إصابة 3 أشخاص في حريق نشب داخل شقة سكنية في العجوزة

أصيب 3 أشخاص في حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيرتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه إصابة مالك العقار وزوجته ونجله الطفل، جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.