بالفيديو.. أشرف سنجر: المجتمع الدولي ضعيف في تبني إرادة دولية للوقوف أمام دولة الاحتلال

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن هناك ضعفا بالمجتمع الدولي في تبني إرادة دولية واحدة تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن هناك 16 شهيدا فلسطيني في قطاع غزة بالأمس جرى استهدافهم من قبل ضربات طيران الاحتلال الإسرائيلي، إذ إن إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية والمجازر.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن المجتمع الدولي تحرك في مستويات متعددة من خلال الأدوار الكبيرة التي لعبتها بعض الدول مثل جمهورية مصر العربية، موضحًا أن هناك حالة ضعف كبيرة للمجتمع الدولي في التعامل مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن هناك تمسك بالأمل في احتمالية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تموت أبدا بل تتجدد من جيل إلى جيل، كما أنها لا تسقط بالتقادم، وستظل موجودة ومحفورة في ذاكرة المجتمع الدولي، إذ إن المحتل الذي نفذ جرائم الإبادة الجماعية عليه المسؤولية وتنفيذ العقوبة الإنسانية والجنائية التي ستطبق عليه، بالتالي لا يمكن أن يكون هناك تنازل عن ما حدث في غزة وحق الفلسطينيين.