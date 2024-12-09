الرقابة المالية: 646 مليار جنيه إجمالي التمويل من القطاع غير المصرفي في 9 أشهر

قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي التمويل غير المصرفي في مصر وصل الى 646 مليار جنيه بنمو كبير خلال ال 9 أشهر من العام الحالي.

وأوضح خلال مؤتمر الإصلاح المرن وعبور التحديات الاقتصادية، أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت 365.4 مليار جنيه، وقيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 23.6 مليار جنيه، وقيمة عقود التأجير التمويلي 82.3 مليار جنيه.

وذكر أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 67.8 مليار جنيه خلال 9 أشهر، كما سجل قيمة التمويل الاستهلاكي 41.9 مليار جنيه، وقيمة الأوراق المخصمة 47.9 مليار جنيه، وقيمة التمويل العقاري 17.7 مليار جنيه.

تابع:بلغت قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر سبتمبر 2024 نحو 2.82 تريليون جنيه، فيما سجلت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 71.3 مليار جنيه.

كما سجل إجمالي أقساط التأمين المحصلة "يناير - سبتمبر 2024" نحو 69 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 31.5 مليار جنيه، استثمارات صناديق التأمين الخاصة 20.1 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 38 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 30.9 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2024.

وسجل إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 31.5 مليار جنيه في أول 9 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 16.5 مليار جنيه.